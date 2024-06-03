С оккупированных россией территории вывезли еще шестерых украинских детей

Команда Save Ukraine помогла выехать с временно оккупированных территорий трем украинским семьям с шестью детьми, трое из которых полусироты. Об этом рассказал глава организации Николай Кулеба, передает УНН.

Детали

БФ Save Ukraine спас из оккупации 6 детей (...). Наша команда помогла выехать с временно оккупированных территорий трем украинским семьям. эти семьи нашли наши контакты и обратились за помощью. Сейчас они уже в безопасности. И взрослые, и дети невероятно радуются, что наконец-то они под украинским флагом - заявил Кулеба.

По словам Кулебы, отец одной из семей погиб на глазах своих троих детей от российского снаряда, который попал во двор.

Дети из другой семьи несколько раз становились свидетелями того, как российские военные избивали и пытали их отца. Младший сын семьи после увиденного перестал говорить. Российские оккупанты также угрожали детям-говорили, что отца убьют, маму заставят обслуживать российских военных, а их заберут в интернат.

Напомним

Согласно данным офиса генпрокурора 550 детей погибли и более 1364 получили ранения в Украине в результате вооруженной агрессии России. Больше всего жертв в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Николаевской областях.