З окупованих росією території вивезли ще шістьох українських дітей
Київ • УНН
Команда Save Ukraine допомогла трьом українським сім'ям з шістьма дітьми, в тому числі трьома напівсиротами, втекти з окупованих росією територій.
Команда Save Ukraine допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам з шістьома дітьми, троє з яких напівсироти. Про це розповів очільник організації Микола Кулеба, передає УНН.
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БФ Save Ukraine врятував з окупації 6 дітей (...). Наша команда допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам. Ці родини знайшли наші контакти й звернулися за допомогою. Зараз вони вже у безпеці. І дорослі, й діти неймовірно радіють, що нарешті вони під українським прапором
За словами Кулеби, батько однієї з родин загинув на очах своїх трьох дітей від російського снаряда, який влучив у подвірʼя.
Діти з іншої сімʼї декілька разів ставали свідками того, як російські військові били й катували їхнього батька. Молодший син родини після побаченого перестав говорити. Російські окупанти також погрожували дітям — казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат.
Нагадаємо
Згідно з даними Офісу генпрокурора 550 дітей загинули та понад 1364 отримали поранення в Україні внаслідок збройної агресії росії. Найбільше жертв у Донецькій, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій та Миколаївській областях.