С начала суток на фронте произошло 157 боестолкновений, самое горячее – на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток 20 июня на фронте произошло 157 боевых столкновений. Российские войска нанесли 56 авиаударов, сбросили 163 управляемые авиабомбы, применили более 6,3 тысячи дронов-камикадзе и осуществили 1843 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Наиболее напряженной остается ситуация на Покровском направлении, где оккупанты совершили 23 атаки. По предварительным данным, украинские военные ликвидировали там 27 российских захватчиков, еще 21 ранили. Также уничтожены танк, САУ, шесть единиц автомобильной и пять единиц специальной техники, а также 231 беспилотник различных типов.

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Среди других активных участков фронта – Гуляйпольское направление, где зафиксировано 16 атак, Славянское – 13, Константиновское – 11 и Лиманское – 11 штурмов. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях боевых столкновений не было.

На момент 22:00 бои продолжались на Южно-Слобожанском, Купянском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

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