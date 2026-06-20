РФ атаковала Запорожье КАБами, под ударом оказались ГЭС и гражданская инфраструктура, есть погибшие

Российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. По сообщениям местных СМИ, под атакой оказались объекты гражданской инфраструктуры и район ГЭС. В результате обстрела погибли два человека, еще один человек получил ранение, пишет УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Перед атакой глава области предупреждал об угрозе применения баллистических ракет по Запорожской области и возможных ударах КАБами непосредственно по областному центру.

Сначала Федоров сообщил об одном пострадавшем и взрывах в городе. Также над Запорожьем поднялся густой дым, который видели жители разных районов.

Власти уточняют масштабы разрушений

Впоследствии начальник ОВА сообщил, что в результате российской атаки предварительно погибли два человека. Информация о других возможных пострадавших и масштабах разрушений продолжает уточняться.

На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Ликвидация последствий обстрела продолжается. Власти призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время объявления опасности.

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