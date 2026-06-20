Россия нанесла удар КАБами по окраинам Сум, погиб мужчина

$44.9151.46
ukenru
14:47 • 3342 просмотра
Командующий СБС заявил об ударах по газовой инфраструктуре Крыма и логистике РФ в оккупацииVideo
Эксклюзив
14:00 • 10512 просмотра
21 июня - летнее солнцестояние, один из самых сильных дней года
13:00 • 11677 просмотра
Французский военный эксперт: Украина инновационно превосходит в войне
11:25 • 15522 просмотра
В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - МинкультPhoto
10:21 • 19118 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованного в логистике врага с Крымом моста через Геническую протоку
20 июня, 09:19 • 18652 просмотра
Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"
20 июня, 08:18 • 18916 просмотра
Экс-глава Минкульта получил подозрение из-за схемы выезда за границу на "музыкальные гастроли"
20 июня, 06:53 • 20822 просмотра
Посольство россии во Франции оказалось "под прицелом" Fire PointPhoto
20 июня, 05:44 • 33711 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей
20 июня, 05:25 • 19153 просмотра
В ОП отреагировали на лишение Навроцким Зеленского ордена Белого Орла - заявление БудановаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
45%
755мм
Популярные новости
Трамп анонсировал еще одну поездку в Китай20 июня, 05:55 • 8670 просмотра
Грузовой поезд упал с моста в ГерманииPhoto20 июня, 06:02 • 11874 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 20500 просмотра
Посол Украины в Польше возвращает польскую награду20 июня, 07:24 • 7772 просмотра
Уже четвертый украинский чиновник отказывается от польской награды12:25 • 6588 просмотра
публикации
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto14:15 • 5406 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей20 июня, 05:44 • 33714 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 42693 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 46063 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 51406 просмотра
Актуальные люди
Музыкант
Лионель Месси
Радослав Сикорский
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Крым
Польша
Государственная граница Украины
Скадовск
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto14:32 • 2644 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 20574 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 40551 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 53001 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 61438 просмотра
Актуальное
Нефть
Футбол
Фильм
Сериал
Техника

Россия нанесла удар КАБами по окраинам Сум, погиб мужчина

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по окраинам Сум. Погиб один мирный житель, повреждено как минимум 20 частных домов.

Россия нанесла удар КАБами по окраинам Сум, погиб мужчина

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по окрестностям Сум. В результате атаки погиб гражданский мужчина, также повреждено не менее 20 частных домов, пишет УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Подробности

По предварительным данным, жертвой обстрела стал один мирный житель. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Специалисты продолжают обследование территории и ликвидируют последствия российского удара.

Повреждены десятки жилых домов

Глава области сообщил, что в результате атаки получили повреждения не менее 20 частных домовладений.

Власти продолжают собирать информацию о масштабах разрушений и возможных пострадавших среди местных жителей.

В Херсонской области российский дрон убил мужчину и ранил еще двух гражданских20.06.26, 16:14 • 1254 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине