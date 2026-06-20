Россия нанесла удар КАБами по окраинам Сум, погиб мужчина

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по окрестностям Сум. В результате атаки погиб гражданский мужчина, также повреждено не менее 20 частных домов, пишет УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

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По предварительным данным, жертвой обстрела стал один мирный житель. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Специалисты продолжают обследование территории и ликвидируют последствия российского удара.

Повреждены десятки жилых домов

Глава области сообщил, что в результате атаки получили повреждения не менее 20 частных домовладений.

Власти продолжают собирать информацию о масштабах разрушений и возможных пострадавших среди местных жителей.

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