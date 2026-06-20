В Херсонской области российский дрон убил мужчину и ранил еще двух гражданских

В селе Чайчино Херсонского района в результате атаки российского беспилотника погиб мирный житель, еще два человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

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По данным следствия, 20 июня около 13:45 российские военные атаковали одну из улиц населенного пункта с помощью БпЛА.

В результате удара погиб 41-летний мужчина. Еще двое мужчин получили травмы. В момент взрыва они находились во дворе.

Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека. Правоохранители продолжают документировать последствия атаки и собирать доказательства очередного военного преступления российских военных.

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