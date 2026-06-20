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В Николаевской области из-за атаки российского дрона ранены двое мужчин

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

В селе Парутино в результате атаки российского дрона типа "Молния" ранены двое мужчин 40 и 45 лет. Один пострадавший госпитализирован, повреждены пекарня и три автомобиля.

В Николаевской области из-за атаки российского дрона ранены двое мужчин

В селе Парутино Куцурубской общины Николаевской области в результате российской атаки, предварительно дроном типа «Молния», ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 45 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

Детали

По словам главы области, один из пострадавших был госпитализирован, другому оказывается необходимая помощь.

Куцурубская община. В результате атаки россиян, предварительно БпЛА типа «Молния», в с. Парутино ранены двое мужчин в возрасте 40 и 45 лет. Один из них госпитализирован

– сообщил Ким.

Также в результате удара повреждены местная пекарня и три автомобиля. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Степан Гафтко

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