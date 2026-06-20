В Бориспольском районе Киевщины из-за атаки дронов вспыхнул пожар на складах, есть пострадавший
Киев • УНН
В Бориспольском районе Киевщины из-за атаки российских дронов вспыхнул пожар на складах. 40-летнего мужчину с отравлением госпитализировали.
В Бориспольском районе Киевской области в результате очередной атаки российских ударных беспилотников произошел пожар складских помещений. Один мужчина получил отравление продуктами горения и был госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Николая Калашника.
Детали
По словам чиновника, спасатели оперативно локализовали возгорание, возникшее в результате вражеской атаки. На месте продолжают работать все экстренные службы, ликвидирующие последствия удара.
К сожалению, есть пострадавший. Мужчина 40 лет с отравлением продуктами горения госпитализирован в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь
Глава ОВА также призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до объявления отбоя. В настоящее время работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.
Массированная атака на Киевщину: трое раненых и разрушения в пяти районах15.06.26, 06:17 • 5380 просмотров