В Бориспольском районе Киевщины из-за атаки дронов вспыхнул пожар на складах, есть пострадавший

В Бориспольском районе Киевской области в результате очередной атаки российских ударных беспилотников произошел пожар складских помещений. Один мужчина получил отравление продуктами горения и был госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Николая Калашника.

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По словам чиновника, спасатели оперативно локализовали возгорание, возникшее в результате вражеской атаки. На месте продолжают работать все экстренные службы, ликвидирующие последствия удара.

К сожалению, есть пострадавший. Мужчина 40 лет с отравлением продуктами горения госпитализирован в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь – сообщил Калашник.

Глава ОВА также призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до объявления отбоя. В настоящее время работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

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