Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год

За 9 месяцев 2025 года Бюро экономической безопасности направило в суд 23 уголовных производства по делам о незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр. Также за этот период в суд было направлено 213 дел, касающихся уклонения от уплаты налогов, сообщили в БЭБ, отвечая на запрос журналиста УНН.

Детали

За 9 месяцев 2025 года детективами БЭБ направлено в суд 23 уголовных производства по статье 203-2 УК Украины (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) - сообщили в БЭБ.

Также в Бюро экономической безопасности сообщили, что за 12 месяцев 2023 года детективы БЭБ отправили в суд три уголовных производства, касавшихся незаконной организации или проведения азартных игр или лотерей. Кроме того, за 12 месяцев 2024 года в суд было направлено 23 уголовных производства этой категории.

В ответе на запрос также говорится, что за 9 месяцев 2025 года детективами БЭБ направлено в суд 213 уголовных производств, касающихся уклонения от уплаты налогов.

В БЭБ также сообщили, что в целом за 12 месяцев 2023 года детективами БЭБ направлено в суд 63 уголовных производства по статье 212 УК Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов, (обязательных платежей)". За 12 месяцев 2024 года в суд также направлено 142 уголовных производства по этой же статье.

Дополнение

В суд направлен обвинительный акт в отношении директора одного из предприятий, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов на 30 млн грн при поставке защитных сооружений.

Офис Генпрокурора и БЭБ прекратили деятельность организованной группы, которая управляла сетью из более чем 20 незаконных игорных заведений в Киеве. Изъято около 200 единиц компьютерной техники и другие доказательства, организатору и соучастникам сообщено о подозрении.