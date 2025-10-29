Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік

За 9 місяців 2025 року Бюро економічної безпеки направило до суду 23 кримінальних провадження у справах про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор. Також за цей період до суду було направлено 213 справ, які стосуються ухилення від сплати податків, повідомили в БЕБ, відповідаючи на запит журналіста УНН.

Деталі

За 9 місяців 2025 року детективами БЕБ направлено до суду 23 кримінальні провадження за статтею 203-2 КК України (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) - повідомили в БЕБ.

Також в Бюро економічної безпеки повідомили, що за 12 місяців 2023 року детективи БЕБ відправили до суду три кримінальні провадження, які стосувалися незаконної організації або проведення азартних ігор або лотерей". Крім того, за 12 місяців 2024 року до суду було направлено 23 кримінальних провадження цієї категорії.

У відповіді на запит також говориться, що за 9 місяців 2025 року детективами БЕБ направлено до суду 213 кримінальних проваджень, які стосуються ухилення від сплати податків.

В БЕБ також повідомили, що загалом за 12 місяців 2023 року детективами БЕБ направлено до суду 63 кримінальні провадження за статтею 212 КК України "Ухилення від сплати податків, зборів, (обов’язкових платежів)". За 12 місяців 2024 року до суду також направлено 142 кримінальних провадження за цією ж статтею.

Доповнення

До суду скеровано обвинувальний акт щодо директорки одного з підприємств, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на 30 млн грн під час постачання захисних споруд.

Офіс Генпрокурора та БЕБ припинили діяльність організованої групи, яка керувала мережею з понад 20 незаконних гральних закладів у Києві. Вилучено близько 200 одиниць комп'ютерної техніки та інші докази, організатору та співучасникам повідомлено про підозру.