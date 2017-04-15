С.Лавров обвинил А.Турчинова в нежелании выполнять минские договоренности

Напомним, А.Турчинов заявил, что задача Украины - "метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток".

"Заявление господина Турчинова означает то, что Киев отказывается выполнять ту самую часть минских договоренностей, в отношении вопросов безопасности, которую считает приоритетной и абсолютно неотъемлемой для того, чтобы все остальное потом решалось тоже", - сказал С.Лавров.

По его словам, руководство Украины сознательно продолжает такую ​​линию поведения, которая свидетельствует, что "в Киеве в грош не ставят своих европейских покровителей".

Как сообщал УНН, в интервью ВВС А.Турчинов также отметил, что "прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - приобрели десятки километров".