С.Лавров обвинил А.Турчинова в нежелании выполнять минские договоренности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова в интервью ВВС о необходимости продвижения украинских войск на восток страны свидетельствуют о нежелании Киева выполнять ключевые пункты минских соглашений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Напомним, А.Турчинов заявил, что задача Украины - "метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток".
"Заявление господина Турчинова означает то, что Киев отказывается выполнять ту самую часть минских договоренностей, в отношении вопросов безопасности, которую считает приоритетной и абсолютно неотъемлемой для того, чтобы все остальное потом решалось тоже", - сказал С.Лавров.
По его словам, руководство Украины сознательно продолжает такую линию поведения, которая свидетельствует, что "в Киеве в грош не ставят своих европейских покровителей".
Как сообщал УНН, в интервью ВВС А.Турчинов также отметил, что "прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - приобрели десятки километров".