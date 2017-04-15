С.Лавров звинуватив О.Турчинова в небажанні виконувати мінські домовленості
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що слова секретаря РНБО України Олександра Турчинова в інтерв'ю ВВС про необхідність просування українських військ на схід країни свідчать про небажання Києва виконувати ключові пункти мінських угод. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
Нагадаємо, О.Турчинов заявив, що завдання України — “метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід”.
“Заява пана Турчинова означає те, що Київ відмовляється виконувати ту саму частину мінських домовленостей щодо питань безпеки, яку вважає пріоритетною й абсолютно невід’ємною для того, щоб усе інше потім вирішувалося теж”, — сказав С.Лавров.
За його словами, керівництво України свідомо продовжує таку лінію поведінки, яка означає, що “в Києві у гріш не ставлять своїх європейських покровителів”.
Як повідомляв УНН, в інтерв’ю ВВС О.Турчинов також зазначив, що “минулий рік був першим, коли ми не здали жодного метра землі, а навпаки — придбали десятки кілометрів”.