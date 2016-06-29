С.Лавров и глава МИД Франции обсудят вопрос Украины, Сирии и отношения России с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Марк Эро проведут в Париже встречу по Украине, Сирии, а также обсудят вопросы отношений России и ЕС. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Конечно, будет проведен обзор прогресса в решении наиболее актуальных международных проблем, таких как кризис в Украине, Ливии, Сирии и на Ближнем Востоке в целом", - сказала М.Захарова.
Также она отметила, что стороны обсудят отношения России и ЕС.
"В этом контексте разговор, скорее всего, пойдет о возможных последствиях референдума в Великобритании", - добавила М.Захарова.
Напомним, в МИД РФ заявили, что результаты референдума в Великобритании - внутреннее дело британцев.
Как сообщал УНН, 23 июня за выход Британии из Евросоюза на референдуме проголосовало 51,9% человек.