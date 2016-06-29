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С.Лавров і голова МЗС Франції обговорять питання України, Сирії і відносини Росії з ЄС

С.Лавров і голова МЗС Франції обговорять питання України, Сирії і відносини Росії з ЄС

Київ • УНН

 • 9166 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його французький колега Жан-Марк Еро проведуть в Парижі зустріч щодо України, Сирії, а також питання відносин Росії та ЄС. Про це повідомила представник МЗС Росії Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Звичайно, буде проведено огляд прогресу у вирішенні найбільш актуальних міжнародних проблем, таких як криза в Україні, Лівії, Сирії та на Близькому Сході загалом”, - сказала М.Захарова.

Також вона зазначила, що сторони поговорять про відносини Росії та ЄС.

“У цьому контексті розмова, швидше за все, піде про можливі наслідки референдуму у Великій Британії”, - додала М.Захарова.

Нагадаємо, у МЗС РФ заявили, що результати референдуму у Великій Британії - внутрішня справа британців.

Як повідомляв УНН, 23 червня за вихід Британії з Євросоюзу на референдумі проголосувало 51,9% людей.

Українські Національні Новини

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