Количество обращений российских военных к проекту "Хочу жить" возросло особенно с начала июня, из-за активизации действий, в частности, на Харьковском направлении. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Усов в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

У россиян на самом деле увеличивается количество заявок на программу "Хочу жить". Это объясняется активизацией действий в частности на севере нашей страны, в частности на Харьковском направлении, потому что люди которые думали что их не будут отправлять в качестве пушечного мяса - теперь не хотят умирать, пытаются спасти свою жизнь и обращается к Украине. Украина такую возможность предоставляет и гарантирует. Мы цивилизованная страна, которая придерживается Женевских конвенций - заявил Юсов.

По его словам, количество обращений российских военных к государственному проекту "Хочу жить" возросло особенно с начала июня, это связано "с очередными бездумными штурмами российских оккупантов ".

Напомним

Офис Генпрокурора расследует 28 уголовных производств по фактам убийства российскими войсками 62 украинских военнопленных. В этих производствах сообщено о подозрении 4 лицам, в отношении 2 уже завершено расследование и направлены обвинительные акты в суд, одно лицо осуждено.