З червня зросла кількість охочих військових рф здатися в полон через проєкт "Хочу жить": в ГУР розповіли причини
Київ • УНН
Кількість російських солдатів, які бажають здатися в полон через проєкт "Хочу жить", збільшилася з червня через активізацію бойових дій, особливо в Харківській області, оскільки вони не хочуть, щоб їх використовували в якості "гарматного м'яса", і намагаються врятувати свої життя.
Кількість звернень російських військових до проєкту "Хочу жить" зросла особливо з початку червня, через активізацію дій, зокрема, на Харківському напрямку. Про це заявив представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.
У росіян насправді збільшується кількість заявок на програму "Хочу жить". Це пояснюється активізацією дій зокрема на півночі нашої країни, зокрема на Харківському напрямку, тому що люди які думали що їх не будуть відправляти в якості гарматного м'яса - тепер не хочуть вмирати, намагаються врятувати своє життя і звертається до України. Україна таку можливість надає і гарантує. Ми цивілізована країна, яка дотримується женевських конвенцій
За його словами, кількість звернень російських військових до державного проєкту "Хочу жить" зросла особливо з початку червня, це пов'язано "з черговими бездумними штурмами російських окупантів ".
Нагадаємо
Офіс Генпрокурора розслідує 28 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими військами 62 українських військовополонених. У цих провадженнях повідомлено про підозру 4 особам, щодо 2 вже завершено розслідування та скеровані обвинувальні акти до суду, одну особу засуджено.