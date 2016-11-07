С.Арбузов рассказал об очередном эксперименте Нацбанка

ukru
15 марта, 19:03 • 113107 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160506 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134251 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127013 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110825 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104485 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100788 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132415 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130959 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127738 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 43635 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 38845 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 69877 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 34172 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 29552 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 132418 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 131998 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 267629 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 296730 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 232813 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 20173 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108313 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130960 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114080 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131228 просмотра
Актуальное
С.Арбузов рассказал об очередном эксперименте Нацбанка

С.Арбузов рассказал об очередном эксперименте Нацбанка

Киев • УНН

 • 8633 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Экс-первый вице-премьер Украины, экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов прокомментировал решение НБУ о введении института банков-агентов, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook политика.

"Нацбанк продолжает эксперименты. Теперь он решил не проводить интервенции всем банкам, а ограничиться кругом избранных. А уж они будут перепродавать нацбанковскую валюту менее шустрым коллегам. Первое, что после новостей об этом нововведении пришло на ум пользователям соцсетей – чистая и неприкрытая коррупция дилеров НБУ, то есть чиновников, занимающихся операциями на открытом рынке. Видел даже предположения о наценке, которая заносится на Институтскую", - отметил он.

Вместе с тем, политик считает, что решение о введении института банков-агентов принято не просто так, а в рамках стратегии валютных интервенций.

"Одной из задач этой стратегии, которая почему-то представлена только в виде презентации, является сглаживание пиков валютного рынка. Это подразумевает, прежде всего, смягчение колебаний, связанных со спекуляциями.

Причем спекулянты, в данном случае, слово не ругательное, а констатирующее. Просто такова бизнес-модель многих малых банков, у которых объем валютных операций больше, чем у банков первой десятки. К примеру, банк Альянс находится на предпоследних местах по активам. А объем торгов у него больше, чем у "монстров" - Укргазбанка и ВТБ", - пояснил С.Арбузов.

При этом малый банк, у которого вся суть его работы в валютных операциях, в моменты волатильности рынка он судорожно зарабатывает на колебаниях курса, усиливает и поддерживает.

"Ведь ему потом на недельный заработок приходится жить весь долгий период относительной стабильности. Чем думает Нацбанк, давая возможность типичному спекулянту быть маркет-мейкером? Действительно, ничего кроме коррупции, в голову не приходит", - резюмировал С.Арбузов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы