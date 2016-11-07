С.Арбузов рассказал об очередном эксперименте Нацбанка

"Нацбанк продолжает эксперименты. Теперь он решил не проводить интервенции всем банкам, а ограничиться кругом избранных. А уж они будут перепродавать нацбанковскую валюту менее шустрым коллегам. Первое, что после новостей об этом нововведении пришло на ум пользователям соцсетей – чистая и неприкрытая коррупция дилеров НБУ, то есть чиновников, занимающихся операциями на открытом рынке. Видел даже предположения о наценке, которая заносится на Институтскую", - отметил он.

Вместе с тем, политик считает, что решение о введении института банков-агентов принято не просто так, а в рамках стратегии валютных интервенций.

"Одной из задач этой стратегии, которая почему-то представлена только в виде презентации, является сглаживание пиков валютного рынка. Это подразумевает, прежде всего, смягчение колебаний, связанных со спекуляциями.

Причем спекулянты, в данном случае, слово не ругательное, а констатирующее. Просто такова бизнес-модель многих малых банков, у которых объем валютных операций больше, чем у банков первой десятки. К примеру, банк Альянс находится на предпоследних местах по активам. А объем торгов у него больше, чем у "монстров" - Укргазбанка и ВТБ", - пояснил С.Арбузов.

При этом малый банк, у которого вся суть его работы в валютных операциях, в моменты волатильности рынка он судорожно зарабатывает на колебаниях курса, усиливает и поддерживает.

"Ведь ему потом на недельный заработок приходится жить весь долгий период относительной стабильности. Чем думает Нацбанк, давая возможность типичному спекулянту быть маркет-мейкером? Действительно, ничего кроме коррупции, в голову не приходит", - резюмировал С.Арбузов.