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С.Арбузов предупредил о новых потрясениях на валютном рынке Украины

С.Арбузов предупредил о новых потрясениях на валютном рынке Украины

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Национальный банк Украины вновь не достигнет своего прогноза по уровню ЗВР (золото-валютного резерва) в 18,7 млрд долларов США на конец 2016 года. Об этом сообщил бывший первый вице-премьер-министр Украины, экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

"Кстати, по результатам первого квартала регулятор его уже ухудшал на 900 млн долл. В начале года ожидалось, что удастся пополнить ЗВР до 19,6 млрд долл.", - отметил политик.

По расчетам Арбузова, при самом благоприятном сценарии, по результатам первого полугодия отклонения от запланированного центробанком на 1 июля уровня составит почти 2 млрд долларов США.

"Даже с учетом текущей благоприятной для НБУ конъюнктуры на валютном рынке. А по году в целом - более 4 млрд долл. Факторы, которые провоцируют недобор средств в этом году:
1. Премьер-министр заявил, что Украина в этом году от МВФ может получить максимум только 1,7 млрд долл. Хотя в начале года все рассчитывали на 5,8 млрд долл. И даже по этим 1,7 млрд все еще сохраняется интрига.
2. Доступ украинских компаний, как и правительства, на рынки внешних заимствований более чем ограничен.
3. Прирост прямых иностранных инвестиций, по прогнозу НБУ, в этом году будет даже ниже, чем в прошлом. Более того, капитал способен сейчас привлекать преимущественно банковский сектор путем конвертации долгов от акционеров. А эти операции нейтрально влияют на платежный баланс. Плюс, маловероятно, что в этом году будет успешно проведена приватизация, а, значит, это источник тоже не даст дополнительного объема прямых инвестиций", - пояснил С.Арбузов.

Бывший первый вице-премьер Украины отметил, что стабилизация валютного рынка - явление кратковременное, поэтому стоит готовиться к новым потрясениям.

Украинские Национальные Новости

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