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С.Арбузов попередив про нові потрясіння на валютному ринку України

С.Арбузов попередив про нові потрясіння на валютному ринку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Національний банк України знову не досягне свого прогнозу за рівнем ЗВР (золото-валютного резерву) у 18,7 млрд доларів США на кінець 2016 року. Про це повідомив колишній перший віце-прем’єр-міністр України, екс-голова Нацбанку Сергій Арбузов у Facebook, передає УНН.

“До речі, за результатами першого кварталу регулятор його вже погіршував на 900 млн дол. На початку року очікувалося, що вдасться поповнити ЗВР до 19,6 млрд дол.”, — зазначив політик.

За розрахунками С.Арбузова, за найсприятливішого сценарію, за результатами першого півріччя відхилення від запланованого центробанком на 1 липня рівня складе майже 2 млрд доларів США.

“Навіть з урахуванням поточної сприятливої для НБУ кон’юнктури на валютному ринку. А по року в цілому — понад 4 млрд дол. Фактори, які провокують недобір коштів в цьому році:
1. Прем’єр-міністр заявив, що Україна в цьому році від МВФ може отримати максимум лише 1,7 млрд дол. Хоча на початку року всі розраховували на 5,8 млрд дол. І навіть за цими 1,7 млрд все ще зберігається інтрига.
2. Доступ українських компаній, як і уряду, на ринки зовнішніх запозичень більш ніж обмежений.
3. Приріст прямих іноземних інвестицій, за прогнозом НБУ, цього року буде навіть нижче ніж минулого. Більше того, капітал здатний зараз залучати переважно банківський сектор шляхом конвертації боргів від акціонерів. А ці операції нейтрально впливають на платіжний баланс. Плюс, малоймовірно, що цього року буде успішно проведена приватизація, а, значить, це джерело теж не дасть додаткового обсягу прямих інвестицій”, — пояснив С.Арбузов.

Колишній перший віце-прем’єр України наголосив, що стабілізація валютного ринку — явище короткочасне, тому варто готуватися до нових потрясінь.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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