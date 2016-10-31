С.Арбузов подал судебный иск против председателя правления "Ощадбанка" А.Пышного
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Экс-первый вице-премьер Украины, экс-глава НБУ Сергей Арбузов подал судебный иск против председателя правления государственного "Ощадбанка" Андрея Пышного о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также возмещения морального вреда. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Глава "Ощадбанка" Андрей Пышной написал большой эмоциональный пост, в котором попытался обосновать свое право оскорблять тех людей, кто ему не симпатичен. Я в свою очередь, считаю, что такого права нет ни у кого, независимо от служебного положения. Поэтому, несмотря на истерику оппонента, мои юристы не будут забирать иск о защите чести и достоинства. И не потому, что меня как-то сильно задела брань г-на Великолепного. Просто, считаю, в данном случае явно нужно подать урок вежливости, пусть даже и таким необычным для нашего политикума способом .
Андрей Григорьевич, если Вам так не нравится отвечать перед судом, можно было просто принести извинения. В Европе, куда Вы и Ваши соратники нас вот уже третий год ведете, делают именно так", - написал он.
Напомним, поводом для иска стала публикация А.Пышного в сети Faсebook, от 14 мая 2016 года.
Тогда А.Пышный, пытаясь опровергнуть заявление С.Арбузова по задолженности "Сбербанка" перед государством, написал: "Если вы увидите этот бред в ленте - плюньте и забудьте Вспомните рожи Арбузова/Клименко - и еще раз наплюйте. Мы досрочно вернули 15 млрд гривен и это все, что нужно знать о том, выполняем мы обязательства".