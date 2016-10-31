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С.Арбузов подав судовий позов проти голови правління "Ощадбанку" А.Пишного

С.Арбузов подав судовий позов проти голови правління "Ощадбанку" А.Пишного

Київ • УНН

 • 6937 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Екс-перший віце-прем’єр України, екс-глава НБУ Сергій Арбузов подав судовий позов проти голови правління державного "Ощадбанку" Андрія Пишного про захист честі, гідності та ділової репутації, а також відшкодування моральної шкоди. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Глава "Ощадбанку" Андрій Пишний написав великий емоційний пост, в якому спробував обгрунтувати своє право ображати тих людей, хто йому не симпатичний. Я в свою чергу, вважаю, що такого права немає ні у кого, незалежно від службового становища. Тому, незважаючи на істерику опонента, мої юристи не забиратимуть позов про захист честі і гідності. І не тому, що мене якось сильно зачепила лайка пана Пишного. Просто, вважаю, в даному випадку явно потрібно подати урок ввічливості, нехай навіть і таким незвичним для нашого політикуму способом.

Андрій Григорович, якщо Вам настільки не подобається відповідати перед судом, можна було просто принести вибачення. У Європі, куди Ви і Ваші соратники нас ось уже третій рік ведете, роблять саме так", - написав він.

Нагадаємо, приводом для позову стала публікація А.Пишного в мережі Faсebook, від 14 травня 2016 року.

Тоді А.Пишний, намагаючись спростувати заяву С.Арбузова щодо заборгованості "Ощадбанку" перед державою, написав: "Якщо ви побачите цю маячню в стрічці - плюньте і забудьте Згадайте пики Арбузова / Клименко - і ще раз наплюйте Ми достроково повернули 15 млрд гривень І це все, що треба знати про те, виконуємо ми зобов'язання".

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