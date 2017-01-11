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С.Алексиевич и Б.Акунин вышли из Российского ПЕН-центра

С.Алексиевич и Б.Акунин вышли из Российского ПЕН-центра

Киев • УНН

 • 8680 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Лауреат Нобелевской премии, белорусская писательница Светлана Алексиевич и российский писатель Борис Акунин вышли из Российского ПЕН-центра, сообщает УНН со ссылкой на "Наша Нива".

В конца 2016 года из Российского ПЕН-центра исключили журналиста Сергея Пархоменко. Ряд писателей и литераторов были возмущены таким решением и покинули организацию.

"Дело в том, что попираются все идеалы основателей ПЕНа", - заявила С.Алексиевич. По словам писательницы, ее долго просили не выходить, поскольку и так десятки достойных людей ушли из Российского ПЕН-центра, в том числе Людмила Улицкая и Владимир Войнович.

Как рассказала С.Алексиевич, она оставалась, так как прогрессивные люди надеялись, что удастся выстоять в борьбе. "Но не удалось. И у меня нет оснований больше участвовать в этой игре", - добавила она. Членом Белорусского ПЕН-центра С.Алексиевич остается.

В знак протеста против исключения С.Пархоменко из Российского ПЕН-центра также вышли писатели Борис Акунин и Александр Ильичевская, поэт Лев Рубинштейн.

Ранее сообщалось, что более 60 участников Российского ПЕН-центра подписались под письмом президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденного за организацию терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова.

Затем Российский ПЕН-центр опроверг информацию об отправке такого письма.

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