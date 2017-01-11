С.Алексієвич і Б.Акунін вийшли з Російського ПЕН-центру

В кінці 2016 року із Російського ПЕН-центру виключили журналіста Сергія Пархоменка. Низка письменників і літераторів були обурені таким рішенням і покинули організацію.

“Справа в тому, що зневажаються всі ідеали засновників ПЕНа”, — заявила С.Алексієвич. За словами письменниці, її довго просили не виходити, оскільки і так десятки гідних людей пішли з Російського ПЕН-центру, в тому числі Людмила Улицька і Володимир Войнович.

Як розповіла С.Алексієвич, вона залишалася, так як прогресивні люди сподівалися, що вдасться вистояти в боротьбі. “Але не вдалося. І у мене немає підстав більше брати участь в цій грі”, — додала вона. Членом Білоруського ПЕН-центру С.Алексієвич залишається.

На знак протесту проти виключення С.Пархоменка з Російського ПЕН-центру також вийшли письменники Борис Акунін і Олександр Ілічевський, поет Лев Рубінштейн.

Раніше повідомлялося, що понад 60 учасників Російського ПЕН-центру підписалися під листом президенту Росії Володимиру Путіну з проханням помилувати засудженого за організацію терактів в Криму українського режисера Олега Сенцова.

Потім Російський ПЕН-центр спростував інформацію про відправлення такого листа.