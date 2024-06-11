Завтра графики отключений в Киеве и четырех областях будут действовать с 15:00 до 23:00, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

"Графики отключений на 12 июня. Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 15:00 до 23:00", - сообщили в ДТЭК.

Отказаться от кондиционеров: правительство поручило чиновникам уменьшить потребление электроэнергии