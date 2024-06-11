З 15:00 до 23:00: як завтра діятимуть графіки відключень у Києві та чотирьох областях
Київ • УНН
Планові відключення електроенергії відбудуться у Києві та чотирьох областях (Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська) з 15:00 до 23:00 12 червня, повідомляє ДТЕК.
Завтра графіки відключень у Києві та чотирьох областях будуть діяти з 15:00 до 23:00, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
"Графіки відключень на 12 червня. Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 15:00 до 23:00", - повідомили в ДТЕК.
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