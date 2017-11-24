Спасатели завершили работы вокруг арсенала в Калиновке

"Закончено обследование территории 10 километровой зоны вокруг военного склада Министерства обороны вблизи г.. Калиновка. Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС осуществляется контроль качества очистки территории. К работам привлечены 43 чел. и 17 ед. техники", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.

Как сообщал УНН, в рамках расследования взрывов в Калиновке оштрафованы офицера за халатное отношение к пропускного режима.