Рятувальники завершили роботи навколо арсеналу в Калинівці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Державна служба з питань надзвичайних ситуацій завершила обстеження території навколо військового складу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Закінчено обстеження території 10 кілометрової зони навколо військового складу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка. Зведеним піротехнічним загоном ДСНС здійснюється контроль якості очищення території. До робіт залучено 43 чол. та 17 од. техніки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа.
Як повідомляв УНН, в рамках розслідування вибухів у Калинівці оштрафовано офіцера за недбале ставлення до пропускного режиму.