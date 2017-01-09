Спасатели в Ужгороде спасли трехметрового питона
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 9 января. УНН. Сегодня, 9 января, в ужгородском кафе-баре по ул.Льва Толстого из террариума убежал трехметровый питон, сообщают УНН в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.
Владелец рептилии рассказал спасателям, что змея вероятно находится в вентиляционной шахте, доступ к которой ограничен.
Для оказания помощи по изъятию питона была направлена аварийно-спасательная часть аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГосЧС в области. Спасатели демонтировали часть пола и изъяли пресмыкающегося из временного тайника. Вреда животное не получило.