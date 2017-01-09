Рятувальники в Ужгороді визволили триметрового пітона
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 9 січня. УНН. Сьогодні, 9 січня, в ужгородському кафе-барі по вул.Льва Толстого з тераріуму втік триметровий пітон, повідомляють УНН у прес-службі УДСНС у Закарпатській області.
Власник рептилії розповів рятувальникам, що змія ймовірно знаходиться у вентиляційній шахті, доступ до якої обмежений.
Для надання допомоги по вилученню пітона було направлено аварійно-рятувальну частину Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС у області. Рятувальники демонтували частину підлоги та вилучили плазуна із тимчасової схованки. Шкоди тварина не зазнала.