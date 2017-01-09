Рятувальники в Ужгороді визволили триметрового пітона

Власник рептилії розповів рятувальникам, що змія ймовірно знаходиться у вентиляційній шахті, доступ до якої обмежений.

Для надання допомоги по вилученню пітона було направлено аварійно-рятувальну частину Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС у області. Рятувальники демонтували частину підлоги та вилучили плазуна із тимчасової схованки. Шкоди тварина не зазнала.