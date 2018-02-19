Спасатели продолжают поиски тела иностранной студентки, которая прыгнула с моста Патона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Спасатели до сих пор продолжают поиски тела студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой, которая прыгнула с моста Патона в Киеве. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
"Продолжаются поиски. Они продолжаются в течение всего светового дня. Пока еще не можем сказать, какая территория была осмотрена в течение сегодняшнего дня", - сообщила С.Водолага.
Напомним, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона в Киеве.
По данным прокуратуры, установлено, что девушка 30 января покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве.
Как сообщал УНН, с 17 февраля столичные водолазы проводят поисковые работы. В субботу 17 февраля было обследовано 7 тыс. кв. м акватории реки Днепр, 18 февраля - 800 тыс кв. м. Водолазы обследуют Днепр от моста Патона до Дарницкого моста.