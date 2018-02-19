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Рятувальники продовжують пошуки тіла іноземної студентки, яка стрибнула з мосту Патона

Рятувальники продовжують пошуки тіла іноземної студентки, яка стрибнула з мосту Патона

Київ • УНН

 • 13459 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Рятувальники досі продовжують пошуки тіла студентки з Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої, яка стрибнула з мосту Патона в Києві. Про це УНН повідомила речниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.

"Продовжуються пошуки. Вони тривають протягом всього світового дня. Поки що ще не можемо сказати, яка територія була оглянута протягом сьогоднішнього дня", - повідомила С.Водолага.

Нагадаємо, столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану, яка стрибнула з мосту Патона у Києві.

За даними прокуратури, встановлено, що дівчина 30 січня покінчила життя самогубством, стрибнувши в воду з мосту Патона в Києві.

Як повідомляв УНН, з 17 лютого столичні водолази проводять пошукові роботи. У суботу 17 лютого було обстежено 7 тис. кв. м акваторії річки Дніпра, 18 лютого - 800 тис кв. м. Водолази обстежують Дніпро від моста Патона до Дарницького моста.

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