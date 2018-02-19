Рятувальники продовжують пошуки тіла іноземної студентки, яка стрибнула з мосту Патона
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Рятувальники досі продовжують пошуки тіла студентки з Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої, яка стрибнула з мосту Патона в Києві. Про це УНН повідомила речниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.
"Продовжуються пошуки. Вони тривають протягом всього світового дня. Поки що ще не можемо сказати, яка територія була оглянута протягом сьогоднішнього дня", - повідомила С.Водолага.
Нагадаємо, столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану, яка стрибнула з мосту Патона у Києві.
За даними прокуратури, встановлено, що дівчина 30 січня покінчила життя самогубством, стрибнувши в воду з мосту Патона в Києві.
Як повідомляв УНН, з 17 лютого столичні водолази проводять пошукові роботи. У суботу 17 лютого було обстежено 7 тис. кв. м акваторії річки Дніпра, 18 лютого - 800 тис кв. м. Водолази обстежують Дніпро від моста Патона до Дарницького моста.