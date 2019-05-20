Спасатели предупреждают о пожарной опасности по Киевской области

"По данным Укргидрометцентра, 20-21 мая по области высокая (4 класса) пожарная опасность. 20-21 мая в районе Фастов чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В день инаугурации в Украине объявили штормовое предупреждение



Напомним, в понедельник, 20 мая, в западных областях и в Винницкой области грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди.



