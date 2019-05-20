Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку по Київській області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку по Київській області, 20-21 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 20-21 травня по області висока (4 класу) пожежна небезпека.
20-21 травня в районі м Фастів надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, у західних областях та на Вінниччині грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі.