Спасатели предупредили о заморозках в ряде областей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Ночью 17 апреля в ряде областей Украины на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“Ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...- 5 градусов”, — говорится в сообщении.
Сегодня в столице осадков не прогнозируют.
Ветер, по прогнозам синоптиков, должен быть северный со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне +8...+10 градусов днем, а ночью ожидают +1...+3 градуса.