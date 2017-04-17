Спасатели предупредили о заморозках в ряде областей

“Ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...- 5 градусов”, — говорится в сообщении.

Сегодня в столице осадков не прогнозируют.

Ветер, по прогнозам синоптиков, должен быть северный со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне +8...+10 градусов днем, а ночью ожидают +1...+3 градуса.

Похолодание в Украине продержится около недели.