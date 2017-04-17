Рятувальники попередили про заморозки у низці областей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вночі 17 квітня у низці областей України на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС.
“Вночі 17 квітня у західних, більшості північних, Київській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0...-5 градусів”, — йдеться у повідомленні.
Сьогодні в столиці опадів не прогнозують.
Вітер, за прогнозами синоптиків, повинен бути північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вдень встановиться на рівні +8...+10 градусів вдень, а вночі очікують +1...+3 градуси.