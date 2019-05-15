Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На реках Украины, 15-17 мая, ожидается продолжение подъема уровней воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 15-17 мая на реках бассейнов Припяти, Ужа и Тетерева ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,3 м; на реке Стырь, ниже Хриницкого водохранилища, на 0,2-0,8 м над уровнями на 08 ч. 14 мая. На отдельных участках рек - выход воды на пойму, дальнейшее ее затопления, возможно частичное затопление сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина все чаще сталкивается с погодными аномалиями, в последние годы значительно увеличилось периодика нехарактерных для сезона погодных явлений.