Рятувальники попередили про підйом рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На річках України, 15-17 травня, очiкується продовження пiдйому рiвнiв води. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
“За даними УкрГідрометцентру, 15-17 травня на рiчках басейнів Прип’ятi, Ужа і Тетерева очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1-0,3 м; на рiчцi Стир, нижче Хрiнницького водосховища, на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08 год. 14 травня. На окремих дiлянках рiчок — вихід води на заплаву, подальше її затоплення, можливе часткове затоплення сільсько-господарських угідь”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна все частіше стикається із погодними аномаліями, протягом останніх років значно збільшилася періодика нехарактерних для сезону погодних явищ.