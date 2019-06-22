Спасатели предупредили о подъеме уровней воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На выходные на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается повышение уровней воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“По прогнозам Укргидрометцентра, 22-23 июня на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий”, — говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в ГСЧС, в местах выпадения ливневых дождей возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.
Напомним, на Львовщине в результате ливней остаются подтопленными 15 приусадебных участков.