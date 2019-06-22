Спасатели предупредили о подъеме уровней воды в реках

“По прогнозам Укргидрометцентра, 22-23 июня на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий”, — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ГСЧС, в местах выпадения ливневых дождей возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.

Напомним, на Львовщине в результате ливней остаются подтопленными 15 приусадебных участков.