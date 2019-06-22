Рятувальники попередили про підйом рівнів води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На вихідні на річках басейнів Прута та Сірету очiкується пiдвищення рiвнiв води. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За прогнозом УкрГідрометцентру, 22-23 червня на річках басейнів Прута та Сірету очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначили у ДСНС, у місцях випадіння зливових дощів можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок злив залишаються підтопленими 15 присадибних ділянок.