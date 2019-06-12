Спасатели предупредили о подъеме уровней воды на реках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Вследствие продолжения повышения уровней воды на реках запада Украины возможно формирование значительного местного и склонного стока. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 12 июня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями 11 июня на 8:00, без негативных последствий. При сильных ливнях на малых водотоках возможно резкое мимолетное повышение уровней воды, формирование значительного местного и склонного стока", - указали в ведомстве.
Напомним, самый высокий уровень пожароопасности объявили по Украине.