Рятувальники попередили про підйом рівнів води на річках
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Внаслідок продовження підвищення рівнів води на річках заходу України можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, впродовж доби 12 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над рiвнями 11 червня на 8:00, без негативних наслідків. При сильних зливах на малих водотоках можливе рiзке швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води, формування значного мiсцевого та схилового стоку", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, найвищий рівень пожежонебезпеки оголосили по Україні.