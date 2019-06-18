Спасатели предупредили о возможном схождении селей в горах

По прогнозу Укргидрометцентра, 18 июня ожидаются быстротечные повышения уровней воды по Закарпатской области в местах прохождения крупных дождей и сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек, ночью с 17 на 18 июня на 0,5-1,2 м, значительный склоновый и местный сток. В горных районах существует угроза образования локальных селевых потоков.

Также в связи с ожидаемыми значительными и местами сильными ливнями в течение 18-19 июня в бассейнах Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемом уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями 17 июня на 8:00. В горных районах существует угроза схождения селевых потоков, указали в ГСЧС.

Напомним, на этой неделе в Украину вернутся дожди и грозы.