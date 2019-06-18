Рятувальники попередили про можливе сходження селів у горах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Карпатському регіоні через сильні зливи у гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
За прогнозом Укргідрометцентру, 18 червня очiкуються швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води по Закарпатськiй областi в мiсцях проходження значних дощiв та сильних злив на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок, вночi з 17 на 18 червня на 0,5-1,2 м, значний схиловий та мiсцевий стiк. У гірських районах існує загроза утворення локальних селевих потоків.
Також у зв'язку з очiкуваними значними та мiсцями сильними зливами протягом 18-19 червня в басейнах Прута i Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями 17 червня на 8 годину. У гiрських районах iснує загроза сходу селевих потокiв, вказали у ДСНС.
Нагадаємо, на цьому тижні в Україну повернуться дощі та грози.