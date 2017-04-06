Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Спасатели предупредили о том, что в Карпатах Ивано-Франковской области сегодня сохранится значительная лавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“По прогнозам Укргидрометцентра, 6 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная (3 уровень) лавинная опасность”, — говорится в сообщении.
Значительный уровень лавинной опасности сохраняется в Карпатах уже несколько дней.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в западных областях, днем на Правобережье дожди, местами грозы, на Закарпатье местами сильные дожди; на остальной территории — без осадков.
Ветер будет преимущественно юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура днем 14-19 градусов тепла, на западе страны — 6-11 градусов.
В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, температура ночью составит 0-5 градусов тепла.