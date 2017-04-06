Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66810 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108458 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166322 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122026 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119919 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114288 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105405 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157400 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Киев  •  УНН

 • 8380 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Спасатели предупредили о том, что в Карпатах Ивано-Франковской области сегодня сохранится значительная лавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“По прогнозам Укргидрометцентра, 6 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная (3 уровень) лавинная опасность”, — говорится в сообщении.

Значительный уровень лавинной опасности сохраняется в Карпатах уже несколько дней.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в западных областях, днем ​​на Правобережье дожди, местами грозы, на Закарпатье местами сильные дожди; на остальной территории — без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура днем ​​14-19 градусов тепла, на западе страны — 6-11 градусов.

В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, температура ночью составит 0-5 градусов тепла.

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