Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах

“По прогнозам Укргидрометцентра, 6 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная (3 уровень) лавинная опасность”, — говорится в сообщении.

Значительный уровень лавинной опасности сохраняется в Карпатах уже несколько дней.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в западных областях, днем ​​на Правобережье дожди, местами грозы, на Закарпатье местами сильные дожди; на остальной территории — без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура днем ​​14-19 градусов тепла, на западе страны — 6-11 градусов.

В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, температура ночью составит 0-5 градусов тепла.