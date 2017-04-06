Рятувальники попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Рятувальники попередили про те, що у Карпатах Івано-Франківської області сьогодні збережеться значна лавинна небезпека. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС.
"За прогнозами Укргідрометцентру, 6 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області утримається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Значний рівень лавинної небезпеки зберігається в Карпатах вже кілька днів.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у західних областях, вдень на Правобережжі дощі, подекуди грози, на Закарпатті місцями сильні дощі; на решті території - без опадів.
Вітер буде переважно південно-східний з переходом в західній частині на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень становитиме 14-19 градусів тепла, на заході країни — 6-11 градусів.
В Карпатах очікується дощ з мокрим снігом, температура протягом доби становитиме 0-5 градусів тепла.