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15 марта, 19:03 • 105138 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139798 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121253 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114925 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103628 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100872 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90706 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122447 просмотра

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14 марта, 19:57 • 126624 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127208 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спасатели показали снежные фонтаны в Карпатах

Спасатели показали снежные фонтаны в Карпатах

Киев • УНН

 • 16163 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Спасатели показали снежные фонтаны в Карпатах. Сейчас туристам советуют не ходить в горы. Видео обнародовали на странице Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Снежные фонтаны — крайне опасное явление. Они образуются сильным ветром возле снежных карнизов.

В ГСЧС напомнили, что сейчас очень рисково находиться в горах, а погодные условия только ухудшаются.

Цитата

“По прогнозам синоптиков ночью и в первой половине дня 7 февраля значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17-22 м/с, метели”, — отметили они.

Украинские Национальные Новости

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