Спасатели показали снежные фонтаны в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Спасатели показали снежные фонтаны в Карпатах. Сейчас туристам советуют не ходить в горы. Видео обнародовали на странице Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.
Детали
Снежные фонтаны — крайне опасное явление. Они образуются сильным ветром возле снежных карнизов.
В ГСЧС напомнили, что сейчас очень рисково находиться в горах, а погодные условия только ухудшаются.
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“По прогнозам синоптиков ночью и в первой половине дня 7 февраля значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17-22 м/с, метели”, — отметили они.