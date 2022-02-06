Рятувальники показали снігові фонтани у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Рятувальники показали снігові фонтани у Карпатах. Зараз туристам радять не ходити у гори. Відео оприлюднили на сторінці Головного управління ДСНС України у Закарпатській області, передає УНН.
Деталі
Снігові фонтани — вкрай небезпечне явище. Вони утворюються сильним вітром біля снігових карнизів.
У ДСНС нагадали, що зараз дуже ризиково знаходитися у горах, а погодні умови тільки погіршуються.
Цитата
“За прогнозами синоптиків вночі та в першій половині дня 7 лютого значний сніг та мокрий сніг, подекуди посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини”, — відзначили вони.