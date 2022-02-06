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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 55881 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Рятувальники показали снігові фонтани у Карпатах

Рятувальники показали снігові фонтани у Карпатах

Київ • УНН

 • 16164 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Рятувальники показали снігові фонтани у Карпатах. Зараз туристам радять не ходити у гори. Відео оприлюднили на сторінці Головного управління ДСНС України у Закарпатській області, передає УНН.

Деталі

Снігові фонтани — вкрай небезпечне явище. Вони утворюються сильним вітром біля снігових карнизів.

У ДСНС нагадали, що зараз дуже ризиково знаходитися у горах, а погодні умови тільки погіршуються.

Цитата

“За прогнозами синоптиків вночі та в першій половині дня 7 лютого значний сніг та мокрий сніг, подекуди посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини”, — відзначили вони.

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