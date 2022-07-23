Спасатели показали последствия ракетного удара по порту Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Спасатели ликвидируют последствия российского ракетного удара по порту Одессы, передает УНН.
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Глава областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в результате ракетного удара по Одесскому порту пострадали люди.
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Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".
Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности США.