Рятувальники показали наслідки ракетного удару по порту Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару по порту Одеси, передає УНН.
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Голова обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що у результаті ракетного удару по Одеському порту постраждали люди.
Доповнення
Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".
Це сталося менш ніж через 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем – з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від росії з ООН та Туреччиною підписала і Україна. Йшлося про розблокування для експорту трьох портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Ворожий ракетний удар по порту Одеси вже викликав реакцію як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.