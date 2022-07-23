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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 26617 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 70973 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 164319 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 166739 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 145355 перегляди

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Рятувальники показали наслідки ракетного удару по порту Одеси

Рятувальники показали наслідки ракетного удару по порту Одеси

Київ • УНН

 • 283124 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару по порту Одеси, передає УНН.

Раніше

Голова обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що у результаті ракетного удару по Одеському порту постраждали люди. 

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".

Це сталося менш ніж через 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем – з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від росії з ООН та Туреччиною підписала і Україна. Йшлося про розблокування для експорту трьох портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси вже викликав реакцію як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.

Українські Національні Новини

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