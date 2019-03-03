Спасатели начали проверку избирательных участков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Инспекторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начали проверку состояния помещений и зданий, которые планируются использоваться в качестве избирательных участков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По всей стране инспекторы ГСЧС начали проверять состояние помещений и зданий, которые планируются использоваться в качестве избирательных участков. Главная цель - установление реальной готовности таких объектов в процесс волеизъявления граждан во время выборов президента Украины в конце марта", - говорится в сообщении.
Так, проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие соответствующей документации (планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательный процесс и т.д.).
В частности, на этой неделе такие отработки состоялись в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, а также в Житомирской области.
По результатам проверок руководителям объектов даются рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков и определяются контрольные сроки.
Кроме того, по данным ГСЧС, с целью повышения готовности подразделений в случае возникновения чрезвычайных событий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения.
Напомним, к охране правопорядка в день выборов привлекут 60-63 тысячи правоохранителей.